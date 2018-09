American Animals opent 13de editie Leiden International Film Festival

LEIDEN - Onbetaalbare boeken in een superslecht beveiligde bibliotheek, een krakkemikkige vluchtauto en verveelde mannen in waardeloze vermommingen. Dat zijn de ingrediënten van de openingsfilm American Animals van de 13de editie van het Leiden International Film Festival (LIFF).

De kraakfilm van regisseur Bart Layton is gebaseerd op een kunstroof in Kentucky in 2004. Daarbij dromen vier jongemannen van het stelen van een zeldzame boekencollectie in de schoolbibliotheek. Met de vertoning op 2 november tijdens het LIFF beleeft American Animals de Nederlandse première.

Eerder maakte LIFF ook al de eerste tien filmtitels bekend. Daaronder de Amerikaanse komische dramafilm Thunder Road, dat tijdens SXSW in première ging en de belangrijkste prijs in de wacht sleepte. Een andere film die ook al in de prijzen viel is Girl, de Belgische inzender voor de Oscars. Het indrukwekkende drama won vijf prijzen in Cannes.



Gouden Palm

Ook de winnaar van de Gouden Palm in Cannes is in Leiden te zien van 2 t/m 11 november. Het familiedrama Shoplifters van de Japanse regisseur Hirokazu Koreeda wordt door filmkenners gezien als een van de beste films van dit jaar.

Andere films die te zien zijn tijdens LiFF zijn het familiedrama Wildlife, het Franse muziekdrama Guy, de actiefilm Le Monde est à toi, de thriller Profile, de film Becoming Astrid over het verhaal van de kinderboekenschrijfster Astrid Lindgren, de tragische komedie Panic Attack en het nieuwe meesterwerk van de Poolse Oscar-winnaar Pawel Pawlikowski, Cold War.