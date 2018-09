Politie zoekt man na schietincident Lorentzplein

DEN HAAG - De politie is op zoek naar een man die mogelijk met het schietincident op het Haagse Lorentzplein te maken heeft. Het incident vond zaterdagochtend vroeg plaats. Ook zijn agenten op zoek naar getuigen.

Zaterdag werden rond 4.30 uur schoten gehoord ter hoogte van de Miqelstraat. Volgens de politie zouden meerdere bezoekers van een horecagelegenheid met elkaar ruzie hebben gekregen. De ruzie ging buiten verder. Een 29-jarige Hagenaar vertelde agenten dat er op hem was geschoten, maar dat hij daarbij niet gewond was geraakt. Wel werd het slachtoffer van enkele sieraden beroofd, aldus de politie.

Naar aanleiding van het verhaal van het slachtoffer zoekt de politie naar de verdachte. Volgens het slachtoffer zou het gaan om een man van ongeveer 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1,85 centimeter lang en heeft een donkere huidskleur. Verder heeft de verdachte kort zwart kroeshaar en een forse lichaamsbouw. Volgens de Hagenaar droeg hij een wit T-shirt, met op de schouders blauw en rood met daarin witte letters. Het zou vermoedelijk gaan om een shirt van het merk Gucci of Givenchy. Hij droeg een donkerblauwe of zwarte spijkerbroek.

