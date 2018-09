Zonnewagen TU Delft doorstaat racekeuring voor zonnerace Zuid-Afrika

DELFT - De zonnewagen Nuna9S van de TU Delft heeft maandagmiddag in Pretoria een uitgebreide racekeuring doorstaan voor de Sasol Solar Challenge. Dat betekent dat de zonnewagen van TU Delft vanaf zaterdag, wanneer de race door Zuid-Afrika begint, op de openbare weg mag rijden.

'Hier hebben we met zijn allen meer dan een jaar heel hard voor gewerkt', zegt teamleider Jelle van der Lugt. We zijn blij dat Nuna nu officieel is goedgekeurd voor deelname aan de Challenge.' Tijdens de challenge neemt het Nuon Solar Team het op tegen veertien andere teams uit verschillende landen. Bij de racekeuring wordt gecontroleerd of de auto aan alle wedstrijdreglement en veiligheidsvereisten voldoet. Wanneer de auto de keuring heeft doorstaan, mag dan ook niks meer aan de auto veranderd worden door de teams.

Een ander onderdeel van de keuring is het wegen van de bestuurders van de auto. De coureurs moeten allemaal 80 kilo wegen, waardoor de concurrentie tussen alle teams eerlijk is. Als een coureur minder weegt, wordt het verschil gecompenseerd door hem of haar in de auto ballast mee te geven. Een andere voorwaarde om aan de wedstrijd deel te mogen nemen is het feit dat een bestuurder binnen 15 seconden uit de auto moet kunnen komen.



Duurzame toekomst

Met de auto wil het Nuon Solar Team een stap zetten naar een toekomst zonder het gebruik van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas. Daarom delen zij details over de duurzame technieken die zij hebben gebruikt. 'Door onze techniek dit jaar te delen hopen we samen sneller vooruit komen in deze duurzame ontwikkeling', aldus technisch manager Rintati Roza.

Aankomende zaterdag starten de teams in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria aan hun race van circa 4.500 kilometer. Over bergen, door zoutvlaktes en onverharde wegen komen zij na acht dagen aan in Stellenbosch. Het Nuon Solar Team doet al zeventien jaar mee aan internationale zonneraces. Het team van TU Delft is al negen keer op de eerste plek geëindigd tijdens zonneraces in Australië en Zuid-Afrika.

LEES OOK: Snelfiets TU Delft haalt 120 kilometer en wint WK