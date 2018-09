Deel dit artikel:













Politie is vlak voor Prinsjesdag op zoek naar waxinelichthouder-gooier Erwin L. wordt gearresteerd tijdens Prinsjesdag 2010. | Foto: ANP

DEN HAAG - De waxinelichthouder-gooier Erwin L. wordt aan de vooravond van Prinsjesdag gezocht door de politie. Deze ging maandagmiddag met een huiszoekingsbevel langs bij zijn vriend Nico van den Ham in Amsterdam om te kijken of hij daar mogelijk verbleef. Uit een filmpje dat Van den Ham maakte van het politiebezoek, blijkt dat L. is weggelopen bij de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht.

Van den Ham plaatste het filmpje maandag op zijn YouTube-kanaal. Hierin is te zien dat hij bezoek krijgt van de hulpofficier van justitie om te zien of de weggelopen Erwin L. op het adres van Van den Ham verblijft. Uit het gesprek dat daarop volgt wordt duidelijk dat Erwin is weggelopen uit de Van der Hoeven Kliniek, waar hij volgens Van der Ham al langere tijd wordt behandeld. De twee hebben elkaar zo'n anderhalve week geleden nog ontmoet tijdens een onbegeleid verlof. Uit het feit dat er vandaag politie aan de deur volgt een logische conclusie: Dan zal hij de vlucht wel hebben genomen, denk ik.'

Prinsjesdag Volgens Van der Ham was hij niet de enige die vanmiddag bezoek kreeg van de politie. Ook Andrea Mossel, een vriendin die zich het lot van Erwin L. aantrekt, werd tevergeefs gevraagd naar zijn verblijfplaats. Erwin L. haalde tijdens Prinsjesdag op 21 september 2010 overal in de wereld het nieuws toen hij een waxinelichthouder naar de gouden koets gooide. Sindsdien staat hij bekend als de waxinelichthouder-gooier. Hiervoor werd hij veroordeeld tot vijf maanden celstraf. Later werd hij ook voor andere incidenten opgepakt, zoals in 2014 tijdens een bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxíma aan Duitsland.

Depressieve indruk Van den Ham laat maandagavond laat weten dat hij niet weet waar Erwin verblijft, maar hij maakt zich wel zorgen: Het is een aardige jongen, maar de laatste keer dat ik hem sprak maakte hij een depressieve indruk.' Hij hoopt dan ook dat Erwin snel weer opduikt. De politie wil omille van de privacy maandagavond niet reageren op de zoektocht naar de waxinelichthouder-gooier.