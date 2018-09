Deel dit artikel:













Bejaarde Belgen verdwalen en komen na twaalf uur in Bergambacht terecht (Foto: Omroep West / Pieter Kuipers)

BERGAMBACHT - Een auto belandde maandagavond rond middernacht in een greppel langs de Veenweg in Bergambacht. In de auto zat een bejaard Belgisch echtpaar, dat verdwaald was.

'De man en vrouw hadden vanuit Belgie twaalf uur in auto gezeten', laat een politiewoordvoerder weten. Het echtpaar is door agenten meegenomen naar het politiebureau. 'Daar zijn ze na twee uur door familieleden opgehaald.'