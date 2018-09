CAO-acties bij FloraHolland

NAALDWIJK - FNV en CNV voerden dinsdagochtend actie bij de poort van FloraHolland. Volgens de bonden zitten de onderhandelingen voor een nieuwe CAO muurvast. Bij de poort werden flyers uitgedeeld.

De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent. 'We praten al sinds april van dit jaar en er zit geen schot in', zegt onderhandelaar Jeroen Brandenburg van FNV Agrarisch Groen.

'Ook willen we dat ouderen een betere regeling krijgen. De gemiddelde leeftijd van medewerkers bij FloraHolland ligt rond de 55 jaar', vertelt de FNV-onderhandelaar. Een andere eis is dat uitzendkrachten hetzelfde betaald krijgen als mensen in dienst.



Hardere acties

Als de onderhandelingen nog altijd niets opleveren, sluiten de bonden een 'hete herfst' niet uit. Wat dat precies inhoudt, wilde Brandenburg nog niet zeggen.