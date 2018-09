'Er hangt een vrolijkheidssprankeling in de lucht'

DEN HAAG - Den Haag straalt in het zonnetje tijdens Prinsjesdag. Om er voor te zorgen dat alles er pico bello uitziet, steken vele tientallen mensen sinds dinsdagochtend vroeg de handen uit de mouwen. Burgemeester Pauline Krikke liep dinsdagochtend een inspectieronde.

'De stad ziet er zo 's ochtends vroeg voor Prinsjesdag hartstikke mooi uit', vertelde de burgemeester terwijl ze liep over het Lange Voorhout. 'Je ziet de enorme concentratie van allerlei mensen die zich voorbereiden op deze dag en nadenken over wat er moet gebeuren. Er hangt een soort vrolijkheidssprankeling in de lucht die ik heel mooi vind.'



Hoed

Krikke ging onder meer langs bij verschillende hulpverleners. 'Ik wilde hen een mooie Prinsjesdag toewensen en ineens viel mijn oog erop dat drie medische hulpverleners gezamenlijk de schoenen van een ander aan het poetsen waren. Omdat álles tot in de puntjes verzorgd moet zijn. Daar moest ik wel om lachen, want dat is Prinsjesdag ook wel een beetje: dat je je op je best opgedoft laat zien. Dat ook de medische hulpverleners daar hun schoenen voor poetsen, is echt geweldig.'

Ook zelf heeft ze goed nagedacht over wat ze deze dag aandoet. En natuurlijk over de hoed die ze in de Ridderzaal zal dragen. 'Ik doe er eentje op waarvan ik denk dat die past bij dit jaar. Ik vind hoeden maken een vak en ik vind het fijn om daar de aandacht op te vestigen door zo'n hoed te dragen.'

