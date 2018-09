Babbeltrucverdachte haalt geld van rekening van vrouw uit De Lier

DE LIER - Een 69-jarige vrouw uit De Lier is het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Nadat haar pincode was afgekeken, is ook tas met daarin haar pinpas gestolen. Vervolgens is er 800 euro van haar rekening gehaald. Tijdens het pinnen is de verdachte duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 18 september. Meer zaken zijn hier vinden.

De vrouw doet op vrijdag 10 augustus boodschappen bij Albert Heijn in De Lier. De politie vermoedt dat er tijdens het afrekenen iemand haar pincode heeft afgekeken. De vrouw fietst daarna naar huis en op het moment dat ze haar fiets in de schuur zet, wordt ze aangesproken door een man.

De man schreeuwt in het Engels om hulp. De vrouw wil hem best helpen, maar ze begrijpt niet wat er aan de hand is. Omdat ze man maar blijft schreeuwen, raakt ze in paniek. Dan rent de man plotseling weg. Waarschijnlijk is op dat moment haar handtas uit haar fietstas gestolen door iemand anders.



800 euro opgenomen

De 69-jarige vrouw denkt in eerste instantie dat ze haar tas is vergeten bij de Albert Heijn en fietst daarom terug. Als blijkt dat de tas daar niet is, gaat ze weer naar huis om haar pinpassen te blokkeren. Dat is te laat: er is op dat moment al 800 euro van haar rekening gehaald.

Op beelden van één van de pintransacties is de verdachte duidelijk in beeld. Hij neemt geld op bij de ABN Amro en bij een boekwinkel aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem