92-jarige vrouw afgeleid en beroofd tijdens het pinnen

DEN HAAG - Door een 92-jarige vrouw uit Den Haag tijdens het pinnen af te leiden, is het een man gelukt om haar pinpas te stelen. Omdat hij ook heeft meegekeken tijdens het intoetsen van de pincode, lukte het daarna om geld van haar rekening te halen. De afleidingstruc is goed te zien op bewakingsbeelden.

De vrouw pint geld bij de ABN Amro aan het Willem Royaardsplein in Den Haag op donderdagmiddag 2 augustus. Vrijwel meteen komt er een man achter haar staan. Hij kijkt mee op het moment dat ze haar pincode intoetst, zonder dat de vrouw dat door heeft.

Vlak voordat de pinpas en het geld uit de automaat komen, gooit de man een briefje van 20 euro op de grond. Hij zegt tegen de vrouw dat ze dat heeft laten vallen. Op het moment dat ze bukt om het biljet op te rapen, pakt de man haar pinpas uit de automaat. Het lukt hem niet om ook het geld te pakken, omdat de vrouw net op tijd weer overeind komt.



200 euro opgenomen

De man vertrekt en dan ontdekt de vrouw dat haar pinpas is verdwenen. Ze laat hem meteen blokkeren, maar er is op dat moment al 200 euro van haar rekening gehaald.



