Tas van medewerker Monkey Town gestolen uit spoelkeuken De verdachten | Beeld: Politie De verdachten | Beeld: Politie

RIJSWIJK - Aan het eind van haar dienst ontdekt een personeelslid van binnenspeeltuin Monkey Town in Rijswijk dat haar tas is verdwenen. Hij is teruggevonden in een afvalcontainer, maar de waardevolle spullen zijn er uit. De twee verdachten zijn op bewakingsbeelden te zien.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 18 september. Meer zaken zijn hier vinden. De diefstal vindt plaats op donderdag 10 mei. De twee verdachten zijn met twee vrouwen en een aantal kinderen in Monkey Town. Als ze naar buiten gaan om te roken, valt hun oog op de openstaande deur van de spoelkeuken. Eén van de twee gaat naar binnen en komt terug met de tas. Ze halen ze spullen er uit en gooien de tas in de container.

Herkent u de mannen? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem