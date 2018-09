Na achterlaten handgranaat ook geprobeerd brand te stichten bij garagebedrijf Delft

DELFT - Vlak nadat er in juni een handgranaat werd neergelegd bij een garagebedrijf aan de Neringstraat in Delft, is waarschijnlijk ook geprobeerd om brand te stichten bij het bedrijf. Dat blijkt uit camerabeelden die in Team West zijn getoond. De politie heeft nog geen aanwijzingen dat deze incidenten iets te maken hebben met de eerdere reeks beschietingen en ontploffingen in Delft, maar sluit die mogelijkheid ook niet uit.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 18 september. Meer zaken zijn hier vinden.

De eigenaar van het bedrijf waarschuwde op woensdag 27 juni de politie nadat hij een handgranaat voor de deur had gevonden. De man had het explosief zelf verplaatst naar een braakliggend terrein langs de Industrieweg. Explosievendeskundigen hebben de granaat op een veilige manier laten ontploffen.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de handgranaat op dinsdagavond 26 juni rond 23.00 uur wordt neergelegd. Een in het donker geklede man komt aanlopen, haalt de granaat uit zijn jaszak, zet hem op scherp, legt hem neer en rent weg. Het explosief gaat vervolgens niet af.



Voorverkenning en poging brandstichting

Ruim een uur later, woensdag 27 juni om 0.15 uur, komt er een andere man naar het bedrijf lopen, die aan het rolluik voelt. Hij heeft kennelijk niet door dat hij vlak naast de op scherp staande handgranaat staat. De man loopt nog wat heen en weer langs het pand en vertrekt dan weer.

In de nacht van donderdag 28 juni om 0.40 uur komt vermoedelijk dezelfde man als een nacht eerder weer terug. Hij zet eerst een jerrycan neer en verdwijnt dan weer. Even later is hij terug met twee potjes vloeistof, die hij ook op de grond zet. Vervolgens probeert hij het rolluik open te breken met een stuk gereedschap. Als dat niet lukt, gaat de man er vandoor. De politie denkt dat hij brand probeerde te stichten bij het bedrijf.



Motief nog onbekend

Het motief voor de bedreigingen bij het garagebedrijf is nog niet bekend en wordt onderzocht. De politie heeft nog geen aanwijzingen dat het iets te maken heeft met de eerdere reeks geweldsincidenten in het centrum van Delft, maar die mogelijkheid wordt ook niet uitgesloten. Mensen met informatie over het motief worden gevraagd om zich te melden.

Daarnaast is de politie op zoek naar getuigen die op 26, 27 of 28 juni in de Neringstraat of de Industriestraat waren en iets verdachts hebben gezien. Ook komt de recherche graag in contact met mensen die de mannen op de bewakingsbeelden herkennen.



Herkent u de mannen of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem