BMW en Porsche gestolen tijdens woninginbraak in Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN - De bewoners van een huis aan de Bierhoogtweg in Zevenhuizen zijn flink gedupeerd na een woninginbraak: de dieven hebben onder andere een kluis, een Porsche en een BMW gestolen. De Porsche is weer terecht, maar de BMW nog altijd niet. Er zijn drie verdachten gefilmd door de bewakingscamera’s.

De inbraak vindt plaats in de vroege ochtend van zondag 1 april. De bewoners zijn op dat moment niet thuis. Drie mannen weten het huis binnen te komen en halen alles overhoop.

De gestolen Porsche Cayenne is dezelfde dag teruggevonden aan de Toendra in Capelle aan den IJssel. In de wijk Schollevaar is een sporttas van de bewoners aangetroffen. De BMW 523i met het kenteken 3-KNP-28 is nog niet terecht. De politie hoopt dat iemand weet waar de auto nu is.



Camerabeelden

Op de beelden van de camera’s bij de woning zijn drie verdachten te zien. Twee van hen verbergen hun gezicht continu. De derde is beter te zien op het moment dat hij zijn capuchon niet op heeft.



Herkent u de mannen of heeft u informatie over de auto?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem