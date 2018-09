Deel dit artikel:













Prinsjesdag volg je op Radio West Even wat lezen tijdens het wachten. Foto: Melissa Lagerwaard

DEN HAAG - Prinsjesdag volg je de hele dag via Radio West. Verslaggevers zijn in de stad, de rijtour van de koning en koningin is te volgen en natuurlijk kun je luisteren naar de Troonrede. In de studio praten ondernemers, politici en politiek verslaggevers over de gepresenteerde plannen.

Studio Haagse Bluf begint dinsdag om 12 uur en gaat door tot 19.00 uur. Michiel Steenwinkel luistert met Eddy Habben Jansen naar de troonrede. Habben Jansen is directeur van Prodemos, het Haagse Huis voor democratie en rechtsstaat. Hij weet dus alles over de tradities en de betekenis van Prinsjesdag voor onze democratie. Politiek verslaggever Jos Heymans komt vanaf 14 uuur langs. De politiek verslaggever van RTL-nieuws heeft uiteraard ook de troonrede gehoord en vertelt wat er tussen de regels door wordt gezegd. Want de koning spreekt de troonrede natuurlijk uit, maar het zijn de visies en plannen van het kabinet.

Ondernemers en politici Een uurtje later is het de beurt aan ondernemer John van Zweden en oud-wethouder Marnix Norder uit Den Haag. Zij weten als geen ander wat de gevolgen kunnen zijn van de gepresenteerde plannen en de miljoenennota voor ons als 'normale' mensen. Voormalig politiek verslaggever van de NOS Ferry Mingelen is van 16 tot 19 uur te gast. Tegen die tijd zijn de eerste reacties op de plannen van het kabinet binnen. Met zijn jarenlange ervaring kan hij die reacties uitstekend duiden.

Folklore is ook belangrijk Natuurlijk blijven onze verslaggevers rondlopen in de stad om ook daar kijken naar alle folklore die bij de derde dinsdag in september hoort. Lees hier hoe je Radio West kunt ontvangen of luister online.