Fietser op klaarlichte dag beroofd in fietstunnel Wassenaar

WASSENAAR - Een vijftienjarige fietser is maandagmiddag omstreeks 16.45 uur in Wassenaar beroofd. De jongen reed door de fietstunnel aan De Lus toen een persoon met een sjaal voor zijn gezicht gebonden op hem af kwam lopen en zijn portemonnee stal.

De jongen werd door de overvaller van zijn fiets geduwd, waardoor hij ten val kwam. De jongen wist zijn belager vervolgens weg te jagen door tegen een been aan te schoppen. De portomonee was toen al gerold. De overvaller vluchtte richting Voorschoten. De persoon is nog niet gepakt.

Het signalement van de dader is:

-Mogelijk een man

-Ongeveer 1.80 m. lang

-Donkere huidskleur

-Donkere kleding

-Sjaal om gezicht, zwartwit gekleurd

De politie zoekt getuigen.

