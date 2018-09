Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tot vijf jaar cel geëist tegen trio na cokevondst in Den Hoorn Een deel van de drugsvondst (Foto: Omroep West)

DEN HOORN - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 2,5 tot vijf jaar cel geëist tegen drie mannen die verdacht worden van het bezit van 615 kilo cocaïne. De partij, met een waarde van zo'n zestien miljoen euro, werd in de avond van 9 november gevonden in een loods aan de Vrij-Harnasch in Den Hoorn.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Rond 21.30 uur viel een arrestatieteam daar binnen en hield twee verdachten, Bartholomeus M. (51) en Stefano Z. (49), aan. Een derde verdachte, Brent van D. (44) werd een dag later thuis aangehouden. Tegen Van D. en M is dinsdag vanwege het drugsbezit vijf jaar cel geëist. Z. hoorde 2,5 jaar tegen zich eisen, omdat hij zijn loods beschikbaar gesteld zou hebben.

Geobserveerd, afgeluisterd en gevolgd De mannen kwamen in beeld bij de politie na een grote actie tegen de handel in harddrugs, op 19 april 2016. Bij de actie werden op verschillende plekken invallen gedaan. Daarna zijn de verdachten geobserveerd, afgeluisterd en gevolgd met peilbakens onder hun auto. De drie verdachten beriepen zich tijdens de zitting vooral op hun zwijgrecht. Bij de inval werden dozen op een pallet ontdekt. Daarin zat de drugs, verpakt in pakketjes van een kilo. Ook werden in de loods mondkapjes, een tas met latexhandschoenen en een vacuümsysteem gevonden.