Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jochem Myjer conducteur op Amsterdamse tram Videostill YouTube | jochemmyjer

DEN HAAG - 'First day? Yeah ... You can see it is my first day? Sorry.' Jochem Myjer zit glunderend in blauw pak, gestreept shirt en gestreepte das op de conducteursplek van één van de drukste tramlijnen van Amsterdam. Inderdaad: zijn eerste dag. Het is een stunt om zijn serie optredens in Carré te promoten.

'Ook als u naar Koninklijk theater Carré wil, moet u hier overstappen', zegt hij in de microfoon. Jochem geniet van zijn rol en kan zijn lachen geregeld niet houden. 'De Rijnstraat', klinkt het geroutineerd. Gevolgd door een daverende lach en een triomfantelijk gebaar. Van 15 januari tot en met 23 mei staat de Leidse cabaretier met zijn show ADEM IN, ADEM UIT in het Amsterdamse theater. Het is de afsluiter van zijn volledig uitverkochte theatertoernee. Echt veel publiciteit heeft hij niet nodig, maar er rijdt wel een speciale tram rond met zijn beeltenis erop. En nu dus ook een 'echte' Myjer erin.

'Waar heb ik die man eerder gezien?' 'Ik dacht al: waar heb ik die man toch meer gezien?', vraagt een reiziger zich hardop af. 'Oh ja, hier aan de buitenkant bij het instappen.' Myjer grijnst een beetje semi verlegen: 'Excuses, excuses, maar daarom zit ik hier.' De Leidse grachten kennen voor hem geen geheimen, maar de Amsterdamse plattegrond is toch wat anders. Met een verbijsterd gezicht hangt hij over een boekje met kaarten, in een poging enkele toeristen op weg te helpen. Gelukkig wordt hij geholpen door 'collega' conducteurs die de weg in de hoofdstad prima weten te vinden.

'Het is zo leuk dit!' Maar het is puur genieten voor hem. Zijn mentoren hebben ook pret. Vol lof steken ze hun duim op 'top conducteur!!' 'Ha ha ... het is zo leuk dit!', grijnst Jochem Myjer.

LEES OOK: Fotograaf legt vijf jaar lang leven van Jochem Myjer vast