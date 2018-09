Zoetermeerse wijk Palenstein wordt klimaatneutraal en MBO’ers helpen mee

ZOETERMEER - Een dikke schil met isolerend materiaal om de woningen, nieuw isolerend glas, zonnepanelen op het dak en een warmtepomp naast de voordeur. De eerste woningen in de Zoetermeerse wijk Palenstein zijn energieneutraal. Niet langer is gas nodig om ze te verwarmen.

Palenstein is een van de tien proefwijken van Metropoolregio Rotterdam Den Haag waar, zoals het officieel heet, straks de inwoners 'zich met elkaar verbonden voelen en waar alle generaties een hoge kwaliteit van leven ervaren'. Het gaat in de praktijk om oudere wijken die moeten worden omgevormd. Duurzaam worden ze, gezond om te wonen, betaalbaar en levensloopbestendig: dus ook als je wat ouder wordt, moet je er kunnen blijven wonen.

De bedoeling is dat in totaal in deze tien Next Generation Woonwijken 100.000 woningen voor 2023 zijn verduurzaamd. Heel Palenstein in Zoetermeer moet in 2040 klimaatneutraal zijn. 'Dat vraag een gigantische investering en ook een gigantische ombouw, want Palenstein in een grote wijk. Maar we zijn lekker op dreef,' aldus de Zoetermeerse wethouder Jan Idema (VVD).



Extra bijzonder

Wat dat project nog eens extra bijzonder maakt is dat de gemeente, woningbouwcorporaties en energiebedrijven daarbij worden geholpen door MBO-leerlingen. 130 jongens en meiden van de techniek en ICT-afdeling van MBO Rijnland krijgen in het oude Tango-gebouw midden in de wijk les. En ze gaan helpen bij het project. 'De ontwikkelingen gaan zo snel, dat het moeilijk is om bij te benen en goed in het onderwijs te krijgen. Daarom hebben wij projecten nodig, living labs, waarin studenten met technologie en bedrijven aan de slag gaan,' verklaart Jan van Laake van MBO Rijnland het project.

De leerlingen gaan hier in Palenstein onder meer meedenken over hoe een grote hoeveelheid woningen in korte tijd kunnen worden omgebouwd. Want daar is nu nog veel tijd voor nodig. Ook helpen ze mee nadenken over hoe een oud gebouw klimaatneutraal kan worden gemaakt.



Aansluiting

Volgens Idema is het belangrijk dat de jongeren in de praktijk leskrijgen en dat ook wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. Dat leidt ertoe dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt wordt verbeterd.

Van Laake voegt daaraan nog toe dat het er ook aan bijdraagt dat het onderwijs aantrekkelijker wordt. En techniek een interessanter vak voor jongeren. 'Want je levert in de praktijk een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.'