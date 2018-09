Deel dit artikel:













Omgeving station Delft gepimpt: er komen snel een hotel, huizen en een fietsenstalling Naast het station in Delft komen woningen, een hotel en ruimte voor bedrijven. | Afbeelding: gemeente Delft

DELFT - Een hotel met tachtig kamers, woningen, expositieruimtes, een restaurant, werkplekken en een ondergrondse fietsenstalling. Naast het station in Delft komt een multifunctioneel gebouw. Antoni, zoals het heet, is het eerste nieuwbouwproject dat wordt gerealiseerd in het nieuwe stationsgebied in Delft. Het idee is dat het in 2020 gereed is.

Het complex, waarvoor deze week de eerste paal is geslagen, verrijst tussen de Nieuwe Gracht en het toekomstige Van Leeuwenhoekpark en pal naast het busplein bij station Delft. Volgens de gemeente Delft gaat het om een 'uniek gebouw waar wonen, ontmoeten, verbinden en beleven centraal staan.' Het hotel in het complex krijgt tachtig kamers, op de verdiepingen daarboven komen 28 compacte studio’s en elf grote appartementen. Een lobby in het gebouw moet als ontmoetingsplek voor de buurt gaan fungeren. Onder Antoni komt een derde openbare fietsenstalling in het stationsgebied, met plek voor ongeveer 2.400 fietsen. Eerder werden de stallingen onder het OV-plein en onder het park Spoorloos opgeleverd met in totaal ruimte voor 7.700 fietsen.