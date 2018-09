Ontploffing Technische Universiteit Delft: twee gewonden

DELFT - Dinsdagochtend heeft er een ontploffing plaatsgevonden bij een faculteit van de Technische Universiteit Delft. Een deel van de faculteit aan de Van der Maasweg is ontruimd. Er waren twee gewonden, die zijn in een ambulance aan hun verwondingen geholpen.

De brandweer is met een onderzoek bezig om te kijken of er nog meer ontploffingsgevaar is. Wanneer dat onderzoek is afgerond en er geen gevaar is, wordt het pand weer vrijgegeven.

