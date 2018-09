Deel dit artikel:













Dode gevonden langs de weg in Den Haag Foto: Omroep West

DEN HAAG - Langs de Houtrustweg in Den Haag is dinsdagochtend een dode gevonden. De politie doet onderzoek. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.

Het lichaam lag tussen de bosjes en het afwateringskanaal, tegenover de waterzuiveringsinstallatie. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf. De weg is niet afgezet.Er zijn rechercheurs en agenten aanwezig. Volgens onze verslaggever ter plaatse is er vlakbij waar het lichaam werd gevonden een soort 'kampeerplek'. Daar waren een tentje, kleren en een waslijn.