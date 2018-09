Yvette Nass voorgedragen als jeugdombudsman in Den Haag

DEN HAAG - Yvette Nass is voorgedragen als jeugdombudsman van de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Ze is de beoofd opvolger van Bert van Alphen die namens zijn partij GroenLinks wethouder is geworden in Den Haag. Donderdag stemt de Haagse gemeenteraad over haar benoeming.

Nass werkt sinds 2012 bij de Ombudscommissie 's-Hertogenbosch. Daarnaast is ze mediator en bemiddelaar in conflicten met de overheid. Ze heeft een eigen bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. De jaren daarvoor werkte zij bij de Raad van State, de gemeente Den Haag en gemeente Breda. Nass studeerde Nederlands Recht.

Yvette Nass heeft de ambitie om als jeugdombudsman een herkenbaar en toegankelijk ankerpunt te zijn voor de jeugd, hun verzorgers en betrokken professionals'. Nass: 'Nog te veel kinderen leven in armoede, groeien op in een onveilige situatie of krijgen niet het onderwijs of de jeugdhulp die ze zouden moeten krijgen. Dat moet beter.'



Ontevreden over jeugdzorg

De jeugdombudsman is er voor jongeren, ouders of voogden die ontevreden zijn over de jeugdzorg en de rol van de gemeente daarin. De jeugdombudsman start zo nodig een onderzoek om alsnog tot een oplossing te komen. Daarnaast is de jeugdombudsman verantwoordelijk voor het discriminatiemeldpunt Den Haag Meldt.