Goudse basisschoolleraar veroordeeld voor misbruiken neefje Jassen bij een basisschool | Foto: ANP

GOUDA - De Goudse basisschoolleraar Julio V. is tot veertig maanden cel veroordeeld, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Die straf kreeg hij omdat hij gedurende een periode van vier jaar zijn neefje, dat toen nog geen twaalf jaar oud was, heeft misbruikt en daar foto's van nam. Daarnaast had hij 174.000 afbeeldingen met kinderporno van zeer jonge kinderen gedownload.

Wel werd V. vrijgesproken van ontucht met een zevenjarig meisje op basisschool de Carrousel in Gouda. De veroordeelde werkte daar als invalkracht. De leraar zou in december 2017, tijdens een les, naast het zevenjarige meisje zijn gaan zitten en met zijn hand in haar broek hebben gezeten. Het meisje vertelde tegen haar moeder dat de docent haar vaker had betast. De rechter vond dat hier onvoldoende bewijs voor was.

Officier van justitie eiste vier jaar cel De officier van justitie eiste twee weken geleden een celstraf van vier jaar, en een verplichte behandeling. Daarnaast zou er een beroepsverbod moeten worden opgelegd aan de leraar. De rechter gaf een celstraf van drie jaar en vier maanden. Julio V. moet wel verplicht worden behandeld en kreeg een beroepsverbod van vijf jaar. LEES OOK: Cel geëist voor ontucht met stiefdochtertje, misbruik tussen kerkdiensten