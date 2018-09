Parkeren op gras en dimmende lantaarnpalen: 'Dit is de straat van de toekomst'

De grasparkeerplaatsen in de Plantage in Maasland. Foto: Dennis van Schie

MAASLAND - Het is misschien wel de groenste straat van Midden-Delfland: de Plantage in Maasland. Om droge voeten te houden laat de gemeente grasparkeerplaatsen aanleggen. Dat zijn parkeerstroken die vanwege de ondergrond regenwater sneller afvoeren.

'Voordat je het weet hebben we ineens een regenbui, waarbij het over de trottoirbanden bijna je huis in loopt en dat willen we natuurlijk niet', zegt wethouder Hans Horlings tegen mediapartner WOS. 'We moeten dus zorgen dat we daar goed op inspelen en daar geven we hier invulling aan.' Door het veranderende klimaat regent het niet alleen vaker, maar vooral ook harder.

Bewoners in de Plantage zijn positief. 'Het knapt lekker op zo en ik vind het leuk dat de gemeente meewerkt aan een project dat wat groener is', vertelt een van hen. 'Dat hoort wel een beetje bij de tijd vandaag de dag.' Een ander vraagt zich wel af of de strook in de straat groen blijft. 'Zodra er auto's op staan lijkt mij dat het allemaal bruin is.'



Automatisch dimmen

De gemeente heeft overigens ook gedacht aan de lantaarnpalen in de straat. Bewegingssensoren detecteren of er mensen op straat lopen en als dat niet zo is dan wordt het led-licht automatisch gedimd.