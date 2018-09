Deel dit artikel:













Ramkraak bij kledingwinkel, dure jassen buitgemaakt Bewakingsbeeld van de inbraak | Foto: Facebook Bas de Wit Mode, bewerking: Omroep West

LEIDEN - Bij kledingwinkel Bas de Wit herenmode aan het Vijf Meiplein in Leiden is in de nacht van maandag op dinsdag een ramkraak gepleegd. De daders namen een hoeveelheid peperdure jassen mee.

Volgens surveillerende agenten was er sprake van een ravage. De pui was geramd waardoor de deur ontzet was en de ruit eruit lag. In de winkel lag kleding op de grond. Een stellage was leeggehaald. Volgens de eigenaar van de winkel hebben de daders negentien jassen ter waarde van 700 euro per stuk meegenomen, van het merk Peuterey. Getuigen zeggen dat ze een oud model groene auto hebben zien rijden.