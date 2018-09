Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie: wapen schutter coffeeshop Delft haperde eerder zondagmorgen De Breestraat in Delft werd door de politie afgesloten voor onderzoek. Foto: Regio15

DELFT - De politie denkt dat de schutter die zondagmorgen coffeeshop The Game in Delft heeft beschoten, eerder die ochtend ook al voor de coffeshop heeft gestaan. Vermoedelijke haperde het wapen van de schutter toen. Dat bleek dinsdagavond in Opsporing Verzocht.



Rond 5.55 uur zou de man voor de deur van de zaak in de Breestraat hebben gestaan. 2,5 uur later is hij teruggekomen om de klus te klaren. De politie denkt dat hij in de tussentijd het wapen ergens heeft uitgeprobeerd. De schutter droeg donkere kleding en een wit/blauwe tas met lange hengsels. De politie is op zoek naar getuigen. Rond 5.55 uur zou de man voor de deur van de zaak in de Breestraat hebben gestaan. 2,5 uur later is hij teruggekomen om de klus te klaren. De politie denkt dat hij in de tussentijd het wapen ergens heeft uitgeprobeerd. De schutter droeg donkere kleding en een wit/blauwe tas met lange hengsels. De politie is op zoek naar getuigen. Na het schietincident besloot burgemeester Marja van Bijsterveldt de coffeeshop drie dagen te sluiten, om de rust in de Breestraat weer te herstellen. De zaak moest in mei ook al tijdelijk dicht na een beschieting.

Lees ook: Na achterlaten handgranaat ook geprobeerd brand te stichten bij garagebedrijf Delft