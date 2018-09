Deel dit artikel:













Politie zoekt getuigen van beschieting coffeeshop Delft De Breestraat in Delft werd door de politie afgesloten voor onderzoek. Foto: Regio15

DELFT - De politie doet dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht een oproep om getuigen te vinden van het schietincident in de Breestraat in Delft. Daar werd afgelopen zondagochtend coffeeshop The Game beschoten.

'We laten zien wat er heeft plaatsgevonden en we vragen of mensen iets hebben gezien', zegt een woordvoerder van de politie. 'En we hopen dat ze dat dan met ons willen delen.' De getuigenoproep is vanaf 20.35 uur te zien in Opsporing Verzocht op NPO 1. Na het schietincident besloot burgemeester Marja van Bijsterveldt de coffeeshop drie dagen te sluiten, om de rust in de Breestraat weer te herstellen. De zaak moest in mei ook al tijdelijk dicht na een beschieting.