Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Appartement onbewoonbaar na uitslaande brand in flat Naaldwijk In een flatgebouw aan de Leliestraat in Naaldwijk heeft een uitslaande brand gewoed | Foto: Omroep West

NAALDWIJK - In een flatgebouw aan de Leliestraat in Naaldwijk heeft dinsdagmiddag een uitslaande brand in een appartement gewoed. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de schade fors en is het appartement de komende tijd niet bewoonbaar. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak dinsdagmiddag rond 16.10 uur uit in een appartement op de derde verdieping. De bewoners van het appartement waren op dat moment niet thuis. Rond 16.40 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Drie personen zijn nagekeken in de ambulance. Zij zouden rook hebben ingeademd. Eén van hen is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Mogelijk zit er asbest in het gebouw. Dat wordt nu onderzocht door een speciaal onderzoeksteam.