Twaalfjarig golftalent verslaat opnieuw wereldspeler

DEN HAAG - Je bent twaalf jaar, bezeten van golf en hebt één grote droom: prof worden. Hoe speel je je dan in de kijker? Nou, door professional Chris Wood (de nummer 77 van de wereld) te verslaan. Het overkwam Mattias Henke uit Den Haag zaterdag tijdens de KLM Open. En het mooiste: het gebeurde vorig jaar ook al!

Met opperste concentratie tuurt Mattias Henke naar een net verderop in het gras. Naast hem op de grond liggen tientallen golfballen die hij één voor één afvuurt op het doeltje 30 meter verderop. Stond hij zaterdag nog bij hole 14 op de KLM Open om het als amateur op te nemen tegen de pro's van de European Tour, nu staat hij op een grasveld van zijn kersverse nieuwe school: het Segbroek College.

Trainen doet hij nu drie keer per week, maar hij verheugt zich al op het moment dat hij zestien jaar is, want dan kan het vaker. Zijn grote droom: de opvolger worden van de Nederlandse topgolfer Joost Luiten, of -zo je wilt- de Nederlandse Tiger Woods worden. En de twaalfjarige Mattias is nu al aardig op weg. Tijdens 'Beat the Pro', onderdeel van het KLM Open, nam Mattias het zaterdag op tegen drie profs, onder wie Chris Wood, nu de nummer 77 van de wereld. Het viertal moest vanaf een afstand van 120 meter een bal slaan richting 'hole 14'. Mattias ging als laatste en wist zijn bal het dichtst bij de hole te krijgen en de drie profgolfers te verslaan.



'Gewoon relaxed slaan'

'Gewoon relaxed slaan op de tee en toen lukte het', zegt Mattias alsof het de normaalste zaak van de wereld is. 'Ik sloeg de bal en wist eigenlijk al dat-ie dichterbij was.' Toch was er een klein beetje spanning, want hij wist niet zeker of de bal hoog genoeg was. 'Als je een lage bal slaat, dan rolt-ie veel en rolt-ie van de green af en verder van de hole', zo legt Mattias uit. 'Gelukkig deed-ie dat niet en gelukkig had ik toen gewonnen.'

Vader Roman Henke was aanwezig bij dat euforische moment: 'Het was heel mooi. Vijfduizend mensen op de tribune en ja, je zoon mag dan twee minuten shinen en dan flikt-ie het ook. Onvoorstelbaar.' De moeder van Mattias, Alicia Henke, was thuis: 'Ik zat aan de radio, want het was van tevoren niet bekend dat hij mee mocht doen. Dat was pas anderhalf uur vantevoren bekend. En zo heb ik het gevolgd.'



Tweede keer

En dan te bedenken dat het niet de eerste keer was dat Mattias Chris Wood heeft weten te verslaan. Tijdens de vorige editie van 'Beat the Pro' op het KLM Open, mocht hij ook meedoen. De toen elfjarige Mattias wist zijn golfbal het dichtst naar de hole te dirigeren.

Nu stond hij dus weer oog in oog met de Engelse prof. 'Hij wist nog niet dat hij weer tegen mij moest spelen', zegt Mattias. 'Dus hij gaf mij een hand en zei: hey, you again? Toen was hij wel een beetje geschrokken. Hij sloeg toen een niet echt perfecte bal, waardoor ik ook meer kans had en toen ik had gewonnen schrok hij ook wel een beetje.'



Golfpro

Vader en moeder Henke steunen Mattias in zijn golfdroom, maar zorgen ervoor dat het allemaal niet te gek wordt. 'Vriendjes zijn belangrijk, gezondheid, normaal opgroeien', zegt Roman Henke. Zijn vrouw vult aan: 'Golf is een onderdeel van het leven, net als school en werk.' En als hij straks golfprof wordt? 'We gaan het meemaken', zegt Alicia Henke. 'We gunnen het hem enorm!'

LEES OOK: Vanuit de rolstoel een balletje slaan: 'Ik kan er geen bal van'