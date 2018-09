Woningcorporaties: 'Bouw duizenden nieuwe woningen onhaalbaar door plannen kabinet'

DEN HAAG - Het kabinet wil dat er de komende tijd 75.000 woningen per jaar worden gebouwd in Nederland. Dat zei koning Willem-Alexander dinsdagmiddag in zijn troonrede. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met gemeenten, bouwers en woningcorporaties. Volgens de koepel van woningcorporaties Aedes is het aantal van 75.000 nieuwe huizen 'onhaalbaar' vanwege een lastenverzwaring voor corporaties die het kabinet doorvoert.

'Een groot probleem is de oververhitte woningmarkt', zei de koning. 'Vooral in de grote steden zijn betaalbare woningen schaars en komen starters er niet of nauwelijks tussen. Er is een grote behoefte aan woningen met een huur van tussen de zevenhonderd en duizend euro per maand. De regering slaat de handen ineen met gemeenten, woningcorporaties en bouwers. Het gezamenlijke doel is de bestaande woningvoorraad beter te benutten, uitwassen op de huurmarkt tegen te gaan en een inhaalslag te maken in de bouw van nieuwe huizen. De ambitie is om per jaar gemiddeld 75.000 woningen te bouwen.'

Voorzitter Marnix Norder van Aedes is blij met de aandacht die het kabinet heeft voor de problemen op de woningmarkt. 'Maar als je naar de cijfers kijkt, dan schrik je je te pletter', zegt Norder. 'Het kabinet verzwaart de lasten voor woningcorporaties met een half miljard per jaar. Dat betekent dat er minder geld overblijft voor de bouw van nieuwe woningen en dat een groot deel van de huur die huurders betalen in de schatkist terecht komt. Dus aan de ene kant zijn er vriendelijke bedoelingen van het kabinet maar met hun linkerhand halen ze tegelijkertijd geld weg bij de huurders.'



Dividendbelasting

De reden van de lastenverzwaring voor corporaties is volgens Norder het afschaffen van de dividendbelasting. 'En dus betalen huurders op deze manier mee aan het afschaffen van de dividendbelasting voor multinationals. Dat vind ik echt niet kunnen.'

Volgens Norder is het niet meer zo dat woningcorporaties, grote financiële buffers hebben waaruit ze nieuwe investeringen kunnen betalen. 'Was dat maar waar. Dat was vroeger zo. Maar inmiddels moeten ook corporaties belasting betalen. Dat snap ik best. Maar deze verhoging gaat er te ver. Daar hebben we niet op gerekend. Dat betekent dat we ook in de Haagse regio onze bouwplannen tegen het licht moeten gaan houden.'

De 75.000 nieuwe woningen per jaar is volgens Norder dus niet haalbaar. 'Zo is dat aantal niet haalbaar. De warme woorden aan de ene kant en de financiële paragraaf aan de andere kant, passen gewoon niet bij elkaar.' Norder wil snel met het kabinet om tafel om over de problemen te praten. 'Zo gaat het dus niet. Ik wil graag met het kabinet spreken over hoe we de problemen dan wel op kunnen lossen.'





LEES OOK: LEES TERUG: Prinsjesdag 2018 - Van de eerste oranjefans tot de balkonscène