'Wij hebben de eer om de Glazen Koets te escorteren'

DEN HAAG - In alle vroegte maakten de ruiters van de Cavalerie Ere-Escorte zichzelf en hun paarden dinsdagochtend helemaal klaar voor die belangrijke dag: Prinsjesdag. Voor de begeleiding van de koninklijke rijtoer is het namelijk belangrijk dat alles en iedereen er tiptop in orde uitziet: 'Wij hebben de eer om, in dit geval, de Glazen Koets te escorteren.'

'Vandaag gaan we de koning begeleiden tijdens Prinsjesdag', vertelt Ritmeester der Huzaren Haike Blaauw. 'Helaas rijd ikzelf voor het eerst in dertig jaar niet mee, omdat ik twee tenen heb gebroken tijdens de voorbereiding en dat is toch wat pijnlijk om te rijden, dus ik sla dit keer over.'

De andere ruiters maken zich rond 7.00 uur helemaal klaar voor deze belangrijke dag op renbaan Duindigt. 'De rest gaat zich zodadelijk aankleden en de paarden opzadelen. Dan gaan we naar de Koninklijke Stallen om aan de rijtoer te beginnen', legt Blaauw uit.



Voor de eerste keer in de rijtoer

Kelvin Hilgeholt is een van die ruiters. Hij rijdt dinsdag voor de eerste keer mee in de rijtoer van de koning. 'Het betekent best wel veel voor mij', zegt Hilgeholt. 'Ik denk dat het een hele eer is en dat is ook het mooie er aan. Het is een ongelofelijk voorrecht. Wij hebben de eer om, in dit geval, de Glazen Koets te escorteren.'

Naast de rijders zelf, worden ook de paarden tiptop in orde gemaakt. Ze worden geborsteld, mooi aangekleed en de hoeven worden gelakt. 'We smeren de hoeven van de paarden in, zodat ze mooi glimmen. Het is een stukje uiterlijk vertoon, het moet er allemaal strak uitzien', zegt een van de ruiters. De vaseline de gebruikt wordt is niet per se van belang voor de hoeven. 'Het is pure show, zodat het er mooi uit ziet.'



Stalplaquette voor de paarden

De paarden die meerijden in de koninklijke rijtoer zijn paarden van de ruiters zelf, of paarden die beschikbaar worden gesteld door particulieren. De paarden moeten voldoen aan eisen zoals de juiste hoogte en kleur. Na afloop van Prinsjesdag krijgen de eigenaren van de paarden een stalplaquette om thuis op de stal te bevestigen.





