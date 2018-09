Het geheime koekje van Alphen: 'We zijn de enigen in Nederland die het recept kennen'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Als warme broodjes gaan ze over de toonbank op de derde woensdag van september: marketentsters. Deze koekjes zijn dan dé specialiteit van de Alphense Jaarmarkt. En alleen de bakkers van Alphen aan den Rijn kennen het recept, zoals banketbakkerij Stevers.

Een koekbodem met daarop amandelspijs, frambozenbessenmousse en een spritskoek: alleen in Alphen aan den Rijn kom je deze 'marketentsters' tegen. In 1977 bedacht door bakker Koos de Graaf, die het recept deelde met alle bakkers in Alphen. Sindsdien is de koek een jaarmarkttraditie.

'Het is een echte Alphense specialiteit', vertelt Ard van den Berg van banketbakkerij Stevers. 'Als ik dat aan collega’s in het land laat zien, vinden ze het een mooie koek maar hebben ze er nog nooit van gehoord.' Maar waar komt die naam toch vandaan?



Soldatenkokkin met happy ending

'Een marketentster was een kokkin die met het leger meereisde en de soldaten 'verzorgde', legt Van der Berg uit. 'Ze was vooral een kokkin, geen prostituee. Maar als je de geschiedenisboeken erop naslaat, blijkt toch wel dat ze wat hand-en-spandiensten verrichte', lacht Van den Berg.

En in de aanloop naar de Alphense Jaarmarkt - op de derde woensdag van september - zijn alle bakkers in Alphen aan het bakken geslagen: 'We zijn al dagen aan het voorbereiden om genoeg in de winkel te hebben liggen. Als we dat niet doen breekt hier opstand uit', zegt Van den Berg met een serieuze blik. 'Het is net als oliebollen met Oud en Nieuw', zegt een klant van Stevers, 'de marketentsters horen gewoon bij de Alphense Jaarmarkt.'

