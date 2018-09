Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Den Haag reageert op Miljoenennota: 'Mooie woorden, maar we missen de slagkracht' Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Nadat de Troonrede was uitgesproken, was het de beurt aan minister Hoekstra van Financiën. Met het koffertje kwam hij naar de Tweede Kamer om daar de Miljoennota te presenteren. 'Mooie woorden', reageert de gemeente Den Haag. 'Maar we missen de slagkracht die we in de stad nodig hebben.'

Als voorbeeld noemt de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, strategie) de ontwikkelingen in de Binckhorst. Het voormalige bedrijventerrein wordt omgevormd tot een gebied waar veel woningen komen de staan. Daarom moet het gebied goed worden ontsloten met het openbaar vervoer, het liefst door een lightrail. Volgens Van Asten heeft Den Haag daarvoor geld gereserveerd, maar ontbreekt een bijdrage van het Rijk nog. 'Wij hebben onze financiering op orde, dus nu vragen we aan het Rijk: laten we samen optrekken om dit tot een succes te maken.' Daarvoor zijn volgens Van Asten honderden miljoenen van het kabinet nodig. Een vergelijkbaar bedrag legt Den Haag ook opzij.

Geld voor de Binckhorst Verder wil de gemeente ruimte om nieuwe manieren van financieren mogelijk te maken. 'Vastgoed dat vlakbij een metrohalte ligt, wordt veel meer waard. Wij willen dat investeerders ook wat bijdragen van hun winst in het openbaar vervoer voor de hele stad', aldus Van Asten. Mocht het Rijk niet over de brug komen met geld voor openbaar vervoer rondom Binckhorst, moeten er meer parkeerplekken komen voor auto's. 'En dat betekent dat er minder woningen kunnen worden gebouwd dan gepland', waarschuwt de wethouder.



OV, duurzame energie en woningbouw Goed openbaar vervoer is voor Den Haag één van de drie grote opgaven van de toekomst. Daarnaast staan de overstap op duurzame energie en de bouw van voldoende woningen hoog op de agenda. Volgens de stad worden die drie opgaven in de Miljoenennota onvoldoende concreet uitgewerkt, ondanks de economische groei. Zo zegt Van Asten zegt dat hij ook hoopt dat het kabinet snel duidelijkheid biedt over de gevolgen van de energietransitie voor de burgers. Die moeten snel weten waaraan zij toe zijn. 'In 2030 willen wij als stad neutraal zijn. Daar gaan we veel in investeren', zegt Van Asten.

Duidelijkheid voor de Hagenaar 'Maar we vragen ook aan de burgers om veel te investeren: als de cv-ketel failliet is, kies dan eens voor een andere warmtebron. Dan moet er wel duidelijkheid zijn vanuit het Rijk op welke subsidies mensen kunnen rekenen en met welke regels ze te maken krijgen.' Volgens Van Asten moet op dat gebied snel worden doorgepakt. 'Anders snap ik ook wel dat de Hagenaar zegt: 'ik weet het gewoon nog niet en dan is een nieuwe bron mij te duur, ik ga weer voor een cv-ketel.' En vervolgens zit die weer jaren vast aan het gas. Het is nu tijd voor het kabinet om echt keuzes te maken.'

Erfgoed en cultuur Den Haag is wel blij met de extra investeringen in cultuur, erfgoed en meer agenten. 'Dat is waar we in deze stad dringend behoefte aan hebben en die komen er ook.' LEES OOK:

Prinsjesdag 2018 - Van de eerste oranjefans tot de balkonscène

IN BEELD: Hoedjesparade tijdens Prinsjesdag 2018