Oud-griffier Westland wil zijn baan terug

DEN HAAG - De oud-griffier van de gemeente Westland vocht vandaag voor de rechtbank in Den Haag zijn ontslag aan. Nico Broekema werd in 2016 ontslagen door toenmalig burgemeester Van der Tak. Onder meer vanwege fraude, machtsmisbruik, en misbruik van gemeenschapsgeld, zei de gemeente destijds. Maar volgens Broekema heeft het te maken met niet-bestaande rapporten over de asbestbrand in Wateringen, en is hij ontslagen om te verdoezelen dat die stukken niet bestaan.

Bij de brand in een bedrijfspand in januari 2015 in Wateringen komt een grote hoeveelheid asbest vrij. Het spul daalt neer in een woonwijk. De vervuiling wordt in de maanden daarna gesaneerd, maar er komt veel kritiek op de manier waarop de gemeente Westland die sanering aanpakt.

Als een asbestspecialist in 2016 bij de gemeente een aantal rapporten opvraagt die de gemeente volgens de wet had moeten maken, zegt raadsgriffier Broekema toe dat hij die zal mailen. Burgemeester Van der Tak beschuldigt Broekema vervolgens van het willen lekken van geheime stukken en zet de griffier op staande voet op straat. Maar, zo zegt Broekema nu, Van der Tak wilde daarmee verhullen dat die rapporten helemaal niet bestaan. Het ontslag van de griffier was bedoeld om het falen van de gemeente te maskeren.



Andere lezing

Voor de Haagse bestuursrechter eiste Broekema daarom dinsdag dat zijn ontslag ongedaan wordt gemaakt. 'Mijn goede naam is aangetast. Daardoor krijg ik geen opdrachten meer en heb ik minder inkomsten.'

De gemeente gaf voor de rechtbank een hele andere lezing van de gang van zaken. Volgens de advocaat van de gemeente Westland heeft Broekema zich onder meer schuldig gemaakt aan fraude met declaraties, misbruik van belastinggeld voor privé-uitgaven en intimidatie van zijn ondergeschikten. Het verhaal over de niet-bestaande asbestrapporten heeft er weinig mee te maken.



'Verzonnen'

Broekema noemt de beschuldigingen van de gemeente niet waar: 'het is bij elkaar verzonnen door een bedrijfsrecherchebureau, maar ze hebben er geen enkel bewijs voor. Het is allemaal bedoeld om mij in een bepaald frame te zetten.'

De oud-gemeentesecretaris weet dat hij in zijn periode in Westland niet alleen maar vrienden heeft gemaakt: 'ik heb me ruim tien jaar lang ingezet voor de democratie in Westland, en dan zijn er altijd mensen op de burelen die je niet mogen.'



Terugbetalen

Broekema eist dat zijn ontslag ongedaan wordt gemaakt. Westland heeft als tegeneis dat de oud-griffier een geldbedrag terugbetaalt. Het gaat dan om uitgaven die Broekema volgens de gemeente niet had mogen doen. 'En we hebben alleen de bonnetjes voorgelegd waarvan we absoluut zeker zijn dat ze niet kloppen, en alleen uit de afgelopen twee jaar,' aldus de advocaat vanb de gemeente.

De rechtbank doet op 30 oktober uitspraak.