Dertig tips over de moord in 1989 op Wilma Bres (32)

DELFT - Het coldcase-team van Den Haag heeft nieuwe, concrete informatie ontvangen over wie verantwoordelijk zou zijn voor de dood van Wilma Bres. Na een uitzending van Opsporing Verzocht dinsdag 11 september zijn er dertig tips binnengekomen.

Bres werd in juli 1989 dood op straat gevonden op de Muyskenlaan in Delft. Bijna 30 jaar nadat haar lichaam werd gevonden, is de toedracht van haar gewelddadige dood nog altijd niet opgehelderd. De zaak werd onlangs heropend na een anonieme tip waarin de dader werd aangewezen.

Naar aanleiding daarvan, besteedde het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. In een ultieme poging de zaak alsnog op te lossen, is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Ook in het opsporingsprogramma Team West kwam de zaak voorbij. Na die uitzending kwamen tien tips binnen.



Door messteken om het leven gebracht

Op de avond van 15 juli 1989 was de toen 32-jarge Wilma Bres in het toenmalige theater De Tent, aan het Agnetapark in Delft. Ze speelde daar mee in de uitvoering van een musical. Na de voorstelling bleef ze met wat mensen van de toneelvereniging nog een tijdje iets drinken in het theatercafé.

Om circa 02.00 uur, in de nacht van 15 op 16 juli, vertrok Wilma op de fiets richting huis. Maar daar kwam ze nooit aan. Rond 03.00 uur werd haar lichaam op straat gevonden. Onderzoek wees uit dat ze met messteken om het leven was gebracht.



Verkeerde tijd, verkeerde plek

De politie heeft geen aanwijzingen dat Wilma een conflict had in de periode voor haar dood. De politie houdt er ernstig rekening mee dat Wilma op de verkeerde tijd op de verkeerde plek was en dat zij de dader niet kende.

Het coldcase-team houdt de mogelijkheid open dat de moordenaar (of moordenaars) minderjarig, dus was (waren). Als dat zo is, kunnen ze niet meer worden vervolgd worden en is de zaak verjaard. Als dat niet het geval is, kunnen zij alsnog worden vervolgd.

