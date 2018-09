West Wekker: Verdachte moord cafébaas Rijswijk voor de rechter

REGIO - Goedemorgen! Vandaag staat Michael L. voor de rechter. Hij wordt verdacht van de moord op de 52-jarige cafébaas Lian Boel. Verder beslist de provincie Zuid-Holland over de Duinpolderweg.

De provincie Zuid-Holland neemt vandaag een besluit over de Duinpolderweg. De weg is volgens de provincies Noord- en Zuid-Holland nodig om onder meer de Bollenstreek en Haarlemmermeer beter toegankelijk te maken, maar er is veel verzet. Vandaag wordt besloten of de plannen verder gaan of dat het idee wordt stopgezet.

De 47-jarige Michael L. uit Rijswijk komt vandaag opnieuw voor de rechter. L. wordt ervan verdacht dat hij de 52-jarige cafébaas Lian Boel heeft vermoord. In een eerdere zitting ontkende hij het slachtoffer vermoord te hebben.

Vandaag trapt Sjaak Bral af met de actie 'Op zoek naar de stem van Haagse Harry'. In twee à drie weken tijd hoopt Sjaak die stem te vinden, omdat filmmaker Bart Grimbergen voor Omroep West eind oktober een documentaire maakt, een jaar na overlijden van striptekenaar Marnix Rueb. En voor die documentaire is de stem nodig.

Een zonnige dag, met een zuidwesten wind. Het wordt zo'n 23 graden.

Ga je vandaag met de auto? Check dan hier de files.

Op het Kerkplein in Den Haag staan vandaag 97 lege stoelen. De stoelen staan symbool voor het aantal doden dat vorig jaar viel in het verkeer in Zuid-Holland. Leden van een campagneteam gaan in gesprek met passsanten over verkeersveiligheid.

De landelijk directeur Cees Oudshoorn van VNO-NCW en VVD-kamerlid Martin Wörsdörfer geven deze ochtend hun visie op de Miljoenennota en verheugen zich op een interactieve sessie met ondernemers uit Den Haag en omstreken.

Criminaliteit in probleemwijken moet dubbel zo hard worden bestraft. Ook moeten ouders in die wijken worden verplicht hun kinderen naar de opvang te sturen, zodat zij de Nederlandse taal en cultuur leren. Dat vindt de grootste regeringspartij VVD, die zo de ‘mislukte’ integratie in stadswijken wil aanpakken. Dat meldt het AD.

In Verborgen Museumschatten duikt presentatrice Lynn Heythekker in de exclusieve depots, archieven, kluizen en kelders van veertien Zuid-Hollandse musea. Lynn gaat op zoek naar verborgen museumschatten. Direct hierna is 'Verborgen Thuisschatten’ te zien. In dit programma gaan we op bezoek bij mensen thuis die denken dat zij een kunstschat in huis hebben. Via een deskundige taxateur van het Venduehuis komen zij de achtergrond en de waarde van hun dierbare object te weten.