Schimmelwoningen Molenwijk: Vestia krijgt één klacht binnen

DEN HAAG - Woningbouwvereniging Vestia heeft tot nu toe één klacht binnengekregen over de schimmelwoningen aan de Trekweg en Stuwstraat in de Haagse Molenwijk. Sinds afgelopen maandag kunnen bewoners, die al langere tijd boos zijn over de staat van hun woningen, hun klachten officieel doorgeven.

Vorige week kreeg de woningbouwvereniging een stortvloed aan klachten over zich heen tijdens een bewonersavond. Vestia komt met een wekelijks spreekuur in het buurtgebouw, zodat bewoners daar hun klachten kunnen vertellen. Daarover wordt dinsdag een brief gestuurd naar de bewoners.

In de brief staat ook waar en hoe zij hun klachten online of telefonisch kunnen doen. ‘Bewoners kunnen vooral een melding doen over hun eigen woning’, benadrukt een woordvoerder van Vestia. Volgens Vestia moeten de klachten officieel geregistreerd zijn zodat ze in actie kunnen komen.



Vocht en schimmel

Bewoners zijn al maanden ontevreden over de staat van hun woningen. Zo zouden ze niet alleen last hebben van vocht en schimmel, maar ook van lekkages, verrotte vloeren en verzakte plafonds. Volgens de PvdA moet Vestia snel in actie komen. Daarom start de partij een ludieke actie en zet ze de woningen op een kluswebsite.

Klussers worden uitgedaagd om de wijk in te gaan en de huizen fatsoenlijk op te knappen. ‘Daarmee willen we Vestia dwingen om in actie te komen. We zijn meerdere keren bij de woningen langs geweest en de kwaliteit is zo slecht, dat er echt iets moet gebeuren’, verklaart Martijn Balster van de PvdA. Balster heeft Vestia en de gemeente al eerder aangesproken, maar dat leverde tot nu toe nog geen resultaat op.

