Winnaar ereprijs mooiste Haagse voortuinen is een waar lustoord

DEN HAAG - Wie mag zich de eigenaar van de mooiste voortuin van Den Haag noemen? Sinds 1963 gaat daar jaarlijks een serieuze keuring aan vooraf en woensdagavond worden de prijzen uitgereikt. Dat zijn er maar liefst vier, want er is een themaprijs, voorjaarsprijs, zomerprijs en misschien wel de bijzonderste van allemaal: de ereprijs. Daarbij gaat het om de tuin die het hele jaar door goed onderhouden is. We gingen op bezoek bij de winnaar, Ria Smits-de Bruin.

Zelf noemt ze haar tuin een geordende wildernis. Want vol staat het, in tegenstelling met 31 jaar geleden, toen ze met haar familie kwam wonen op de Vliegenvangerlaan. In een fotoboek zien we foto's van een nagenoeg kale tuin. Nu is het een lustoord, waar het hele jaar door wel wat groeit of bloeit.

En dat is dus niet onopgemerkt gebleven voor de jury van de verkiezing mooiste Haagse voortuinen. Veel van de planten en struiken heeft ze zelf gekocht, gekregen of geërfd. Sommige heeft ze uit containers gevist en in haar tuin geplant. Ria heeft het ook zo ingericht dat ze er het hele jaar profijt van heeft. Zo kan ze het hele jaar uit de tuin plukken om bloemstukjes te maken of op te fleuren.

