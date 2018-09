'Ook als het regent komen mensen naar jaarmarkt Alphen, dat maakt het zo leuk hier'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het wordt de grootste jaarmarkt van Nederland genoemd, met 150.000 bezoekers van heinde en verre. De jaarmarkt in Alphen aan den Rijn - die sinds woensdagochtend 9.00 uur weer is begonnen - heeft een naam hoog te houden. Het belooft dit jaar, met het mooie weer, een topeditie te worden.

Waar de meeste marktkooplieden om 7.30 uur nog druk bezig waren met het opbouwen van hun kraam, was er een al bijna klaar. 'Als je maar vroeg begint!', lachte een marktkoopman uit Noordbeemster.

HIj moest er wat voor over hebben om in Alphen aan den Rijn te staan. 'Met de aanhanger was het anderhalf uur rijden.' Maar dat had hij er graag voor over. 'Dit is namelijk een goede markt. Ik kom hier al tien jaar met mijn dierenspullen. De opzet is lekker ruim, alles is goed georganiseerd en er is hier een heel leuk publiek. Dat publiek komt ook elk jaar terug. Ik heb hier vaste klanten. Ik ben hier één keer niet geweest vanwege gezondheidsproblemen. Het jaar daarop zeiden verschillende mensen me dat ze blij waren om me weer te zien.'



Goed gezind

Hij verkoopt 'hele mooie hondentuigen'. 'Daar komen de mensen echt voor, ze staan letterlijk in de rij. Als je in Alphen en omgeving een hond ziet lopen, komt het tuigje voor negentig procent zeker bij mij vandaan.'

Hij maakt zich op voor een mooie verkoopdag. 'Zon, mensen zijn goed gezind... Wat wil je nog meer? Als tien procent van de 150.000 bezoekers bij mij wat komt, ben ik tevreden, haha. Maar ook als het regent komen de mensen hier, dat is zo leuk. En ook de kooplui komen overal vandaan. Van Groningen tot Limburg.



'Mijn vrouw was altijd tevreden hier'

Zijn 'buurman' staat deze woensdag voor het eerst op de Alphense jaarmarkt. 'Ik had vandaag nog geen andere markt gepland', legt hij uit. 'Dit lijkt me een hele mooie. Mijn vrouw heeft hier vroeger ook gestaan en die was altijd tevreden.'

