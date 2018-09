COLUMN: 'Dit zwembad is mogelijk gemaakt door het Openbaar Ministerie'

DEN HAAG - Als je de 'detectives' op tv moet geloven, dan ritselt het overal van de 'crimes passionels': afgewezen minnaars of jaloerse echtgenotes die in een vlaag van verstandsverbijstering met een bijl of de kachelpook toeslaan. De werkelijkheid is een stuk minder gepassioneerd. Money makes the world go round.

Ook voor de gemiddelde boef draait het om de centen. Als overheid kan je straffen wat je wilt, de meeste professionele criminelen zien een paar jaar cel gewoon als een beroepsrisicootje. Maar kom je aan hun oneerlijk verdiende centjes, dan worden ze hels.

Daarom maken we als OM al jarenlang werk van het afpakken van crimineel geld. Dat is een ingewikkelde job die om een lange adem vraagt. Want criminelen zijn goed in het verstoppen van hun geld. Dat moet je eerst opsporen. En vervolgens moet je de rechter overtuigen dat het door ‘onze’ boef oneerlijk is verzameld.

Toch is het de moeite waard. Je praat ook over serieuze bedragen. Vorig jaar pakte het OM 221 miljoen euro af. Niet dat daarom gaat. Het principe is dat misdaad – groot of klein - niet mag lonen. En voor de goede orde: dat geld komt niet ten bate aan het OM, niet aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar gaat gewoon naar de algemene middelen. Met andere woorden: naar het ministerie van Financiën.

Natuurlijk doet het er niet toe of het OM of de rechter geld oplevert of geld kost. Dus wat mij soms verbaast, is dat de rechtsstaat gezien wordt als kostenpost. Die discussie voeren we nooit over onze democratie. Die kost ook heel wat. Én levert natuurlijk heel wat op. De mogelijkheid om naar een onafhankelijke rechter te kunnen stappen, hoort onlosmakelijk bij onze democratie.

Maar als we het toch over opbrengst hebben, zou het niet inzichtelijk zijn om bij een nieuw zwembad of bibliotheek een bord te plaatsen met: 'Mogelijk gemaakt door het Openbaar Ministerie'? Bij deze doe ik de collega’s van Financiën dit ideetje gratis en vrijblijvend aan de hand. Ben benieuwd.

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen

Reageren? Stuur Bart een mail via bartnieuwenhuizen@omroepwest.nl.

