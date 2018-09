Deel dit artikel:













Verdachte langer in de cel voor dood 46-jarige Hagenaar Politie doet onderzoek in de Albardastraat | Foto: Regio 15

DEN HAAG - De Hagenaar (27) die zondag werd aangehouden na de dood van een 46-jarige man in de Albardastraat in Den Haag, blijft twee weken langer in de cel. Dat heeft de rechtbank woensdag besloten, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Een tweede verdachte, een 29-jarige man uit Den Haag, is vrijgelaten.

De politie kreeg zondagochtend een melding dat in een huis in de wijk Loosduinen een steekpartij zou hebben plaatsgevonden. In de woning vonden ze het lichaam van een 46-jarige Hagenaar. In de loop van de dag werden zes verdachten aangehouden. Vier van hen werden gelijk op vrije voeten gesteld.



