Kickûh: Word jij de stem van Haagse Harry?

DEN HAAG - Elke rechtgeaarde Hagenees kent Haagse Harry. En zelfs de meest bekakte Hagenaarrrr heeft het beeld van Marnix Rueb's beroemde creatie weleens op de Grote Markt zien staan. Haagse Harry hoort bij Den Haag en daar zijn we moeilijk trots op. Daarom maken wij bij Omroep West een documentaire over zijn geestelijk vader Marnix Rueb. En voor dit tv-programma zijn wij op zoek naar iemand die DE stem van Haagse Harry wil worden. Grijp je kans!

Deze woensdagmiddag geeft Sjaak Bral in zijn radioprogramma Broodje Bral op Radio West de aftrap voor de zoektocht naar de persoon die de stem van Haagse Harry mag gaan inspreken. Tussen 12.00 uur en 14.00 uur hoor je er alles over in dit programma.

Wil jij jezelf aanmelden of ken je iemand die echt lekkâh Haags lult en geknipt is voor deze nobele taak? Kickûh! Kijk voor meer informatie op deze pagina.



Wat ken je winnûh dan?

Van 24 tot 28 september zijn de beste stemmen te horen in Broodje Bral. De ontknoping is op 28 september, dan maakt Sjaak de gelukkige winnaar bekend.

Die wordt niet alleen wereldberoemd door het inspreken van de stem van onze geliefde Harry, maar krijgt ook een VIP-behandeling op de première. Daarnaast krijg je ook nog eens een cadeau van de makers van de documentaire, Bart Grimbergen en Roel Wijngaards-de Meij. Dus meld je aan, dan ken jouw doorbraak niet meer ver weg weze!



