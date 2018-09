Deel dit artikel:













Appartementencomplex Leiden ontruimd vanwege brand in meterkast De brand ontstond in een meterkast. Foto: AS Media

LEIDEN - In een appartementencomplex in de Vrouwensteeg in het centrum van Leiden is woensdagochtend brand uitgebroken in een meterkast. Vanwege de rookontwikkeling zijn meerdere bewoners van het gebouw geëvacueerd.

Een woordvoerster van de brandweer zegt dat één persoon in de ambulance wordt nagekeken vanwege rookinhalatie. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.