Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie: gevonden persoon stierf natuurlijke dood Foto: Omroep West

DEN HAAG - In het onderzoek naar het stoffelijk overschot dat dinsdag werd gevonden in Den Haag is niet gebleken dat er sprake is van een misdrijf of ongeluk. Volgens de politie gaat het om een natuurlijke dood.

Het lichaam werd gevonden tussen de bosjes langs de Houtrustweg in Den Haag, vlak bij de waterzuiveringsinstallatie. Op die plek waren ook een tentje, kleren en een waslijn. Over de dode is verder niks bekendgemaakt. Het is onduidelijk of het gaat om een man of een vrouw, waar deze persoon vandaan kwam en hoe oud hij of zij was.