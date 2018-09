Onderzoek naar vermiste vrouw (77) uit Oud Ade levert niks op

DEN HAAG - Het onderzoek naar een vermiste 77-jarige vrouw uit Oud Ade heeft nog niks opgeleverd. De vrouw werd afgelopen zaterdagavond voor het laatste gezien op camping De Boekhorst in Warmond. Ze was daar een avondje gaan klaverjassen.

Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. Dinsdagochtend is in de buurt van de camping aan de Boekhorsterweg door politiemensen druk gezocht nadat de auto van de vrouw daar werd aangetroffen. Ook hebben duikers van de brandweer gekeken in omliggende waters. Dat leverde allemaal niets op.

De politie is nog steeds 'druk met zoeken', zegt een woordvoerder. 'We bekijken of er meer aanknopingspunten zijn.' Hoe die zoektocht er uitziet kan hij niet zeggen. Ook is onduidelijk of er verder wordt gezocht in de buurt van de camping, of op andere plaatsen.



Niet duidelijk waar wordt gezocht

'Ik kan geen details geven', laat de woordvoerder aan Omroep West weten. 'Maar ik wil wel iedereen die informatie oproepen die met ons te delen.'

De vermiste vrouw is inmiddels ook op de landelijke opsporingslijst van de politie gezet. Die is ook op internet te raadplegen.



Signalement

Toen de vrouw voor het laatst gezien werd droeg ze een zalmkleurig jasje en een licht groene broek, meldt de politie. Wie weet waar ze is wordt dringend verzocht de politie te bellen.