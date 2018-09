Geen DNA verdachte op hals 'gewurgde' cafébaas

DEN HAAG - Er is geen DNA gevonden van verdachte Michael L. (47) op de hals van Lian Boel. De 52-jarige cafébaas uit Maassluis werd op 13 maart dood gevonden in het huis van de verdachte in de Doelenstraat in Rijswijk. Het Openbaar Ministerie denkt dat L. Boel gewurgd heeft.

Na zijn dood is onderzoek gedaan op de hals en de ketting van het slachtoffer. Daarbij werd alleen Boels eigen DNA gevonden en niet dat van de verdachte. Die ontkent dat hij Boel heeft gewurgd. Volgens L. hadden de twee voor de dood van Boel een woordenwisseling en zijn ze daarna samen gevallen. Volgens L. viel hij over de rand van het bed en kwam hij terecht op het bovenlichaam van het slachtoffer.

'Het enige wat hij weet is dat hij is gevallen en mogelijk op zijn keel', zei zijn advocaat. Toen Boel stil bleef, nam L. een hand pillen en ging in foetushouding in bed liggen. 'Niet de meest passende reactie misschien. Maar hij was in paniek', volgens zijn raadsman.



Bekende uitbater

Lian Boel was een bekend gezicht in Maassluis. Hij was uitbater van cafe 't Smitje. Na zijn dood werd een stille tocht gehouden en werden er bloemen gelegd bij het cafe. Ook tijdens de zitting woensdag was een groep van zo'n twintig familieleden en vrienden aanwezig.

Volgens het Openbaar Ministerie is Boel overleden aan een gebroken tongbeen door geweld op zijn hals. De advocaat van L. trok die conclusie in twijfel. 'Het NFI kan geen concrete doodsoorzaak noemen.' De verdediging leest in het rapport van de patholoog dat het letsel aan de hals van Boel ook door vallen of stoten veroorzaakt kan zijn. 'Er zijn zoveel lezingen mogelijk.'



Boel had hartritmestoornissen

De patholoog schrijft in haar rapport dat Boel last had van hartritmestornissen. Maar ook al zou het een hartprobleem zijn geweest, het geweld op de hals zou daarvoor hebben plaatsgevonden, volgens de officier van justitie.

'Na zes maanden is nog steeds niet duidelijk of Boel door een misdrijf om het leven is gebracht', zei de advocaat. Hij wilde dan ook dat L. meteen op vrije voeten zou komen en had geen wensen voor verder onderzoek.



Geen reconstructie

De reconstructie die in deze zaak zou plaatsvinden gaat niet door. Het Openbaar Ministerie ziet de noodzaak er niet meer van in, omdat L. maar een verklaring heeft gegeven.

Over L. wordt een psychologische en psychiatrisch rapport opgemaakt. Ook wordt een zogenoemd 'milieu-onderzoek gedaan'. Dat rapport zal in november klaar zijn, verwacht de officier van justitie. 'Op tijd voor de volgende zitting.' Die is binnen drie maanden.



'Stevige verdenking'

L. blijft tot die tijd in cel. 'Wij zien een stevige verdenking', lichtte de rechter toe. 'Uw verklaring is geen verklaring voor het aangetroffen letsel, dat maakt het lastig en geeft te denken.'