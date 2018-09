Deel dit artikel:













'Den Haag moet stemmen anders tellen' Stemmen tellen

DEN HAAG - Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen moet Den Haag de stemmen anders gaan tellen. Tijdens de verkiezingsavond zelf zouden alleen de stemmen per partij moeten worden bijgehouden. Pas de volgende dag, in alle rust en met een frisse blik, moeten dan de stemmen per kandidaat geteld. Dat kan fouten voorkomen, adviseert de gemeentelijke ombudsman in Den Haag.

De ombudsman had onderzoek gedaan na een klacht over de verkiezingen van dit jaar. Bij het registreren van de stemmen was een schrijffout gemaakt. Een van de kandidaten had volgens de papieren 22 stemmen gekregen, maar dat waren er in werkelijkheid slechts twee. De controleurs besloten niet het aantal stemmen van die kandidaat te corrigeren, maar om alle andere cijfers aan te passen, zoals het aantal stemmen van die partij en het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Of de optelsom klopte, was volgens de ombudsman belangrijker dan of de uitslag klopte. De gemeente Den Haag heeft nog niet gereageerd op de uitkomst.Bij de afgelopen verkiezingen telden 22 gemeenten hun stemmen op de manier die de Haagse ombudsman voorstelt. Daaronder waren Rotterdam, Enschede en Nijmegen.