Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Klachten bovenburen over stank New York Pizza ongegrond Een filiaal van New York Pizza | Foto: Robin van Lonkhuijsen

DEN HAAG - Er is geen sprake van onaanvaardbare stank in een woning boven een vestiging van New York Pizza in de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Dat oordeelde de Raad van State woensdag in een zaak die Ted en Jenny Godschalk in juli aanspanden tegen de pizzabezorgdienst.

Ted en Jenny vonden dat de gemeente Den Haag hun klachten over de baklucht en benzinestank van scooters niet serieus nam. De Raad van State oordeelt dat de Omgevingsdienst Haaglanden voldoende adequaat heeft gereageerd op de meldingen van overlast. Er is onderzoek geweest in de bovenwoning en er is een rookproef gehouden om eventuele lekkages tussen het plafond en de vloer op te sporen. Van onaanvaardbare hinder is niets gebleken, aldus de Raad van State.

Flink wat klachten Ted en Jenny Godschalk hebben sinds 2015 vijfhonderd klachten ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Ze noemen de uitgevoerde onderzoeken 'prulwerk'.