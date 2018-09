Deel dit artikel:













Strandbeest krijgt huisarrest Een strandbeest van Theo Jansen, hier te zien in Delft. Foto: ANP/Robert Vos

DEN HAAG - Het strand zal hij nooit meer zien. Een metersgroot strandbeest krijgt namelijk een plekje in het Gemeentemuseum in Den Haag. Het gaat om een kunstwerk dat is gebouwd door Theo Jansen.

Hagenaar Jansen bouwt enorme constructies van pvc-buizen. Als die op een strand worden neergezet, blaast de wind ze vooruit en kunnen ze 'zelfstandig' wandelen. Een van die beesten, de tien meter lange en drie meter hoge Animaris Omnia, wordt in de tuinzaal van het museum geïnstalleerd. 'Onze bezoekers kunnen het strandbeest weliswaar niet in beweging zien, maar daar staat tegenover dat ze op deze manier de kans krijgen om de ingenieuze constructie te bewonderen', aldus museumdirecteur Benno Tempel.

Prijswinnaar Jansen kreeg begin dit jaar de cultuurprijs van de stad Den Haag. Ook werd hij gekozen tot Nederlands kunstenaar het jaar. Ook werd een van zijn strandbeesten gebruikt in een aflevering van The Simpsons.



