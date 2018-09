Schadevergoeding familieleden vermoorde Ximena Pieterse nog niet zeker

DEN HAAG - De rechtbank wil meer onderzoek voordat ze een besluit neemt over de schadevergoeding die nabestaanden van Ximena Pieterse eisen van Stanley A., de man die eind februari 2012 de 15-jarige Ximena met meer dan twintig messteken om het leven bracht. Dat zegt de advocaat van de familie Pieterse, Lotte Derks, woensdag tegen Omroep West.

Op 25 juni was de familie naar de rechter gestapt. Ze eisten 67.000 euro van Stanley A. De rechter heeft in een tussenvonnis de kosten van de uitvaart, 12.000 euro toegekend. Voor het resterende bedrag wil hij meer onderzoek.

Zo moet de familie kunnen aantonen dat zij een trauma hebben opgelopen na de moord op hun dochter en zus. Een psychiater moet dat nu gaan beoordelen, voordat de rechter een besluit neemt of de nabestaanden recht hebben op de resterende 55.000 euro. De familie wil daarmee onder meer gemaakte kosten voor therapie vergoed zien.



'Stap in de goede richting'

De advocaat van de familie zegt dat de nabestaanden van Ximena het vervelend vinden dat de zaak zo lang duurt. 'Maar dit een stap in de goede richting', zegt over het besluit van de rechter. 'De eerste hobbel is genomen.'

Zij betoogde dat de familie weldegelijk een trauma heeft opgelopen. Daarbij gaat het om drie specifieke gebeurtenissen die leidde tot het trauma: de politie die aanbelde om het slechte nieuws te vertellen, de details over de steekwonden van Ximena, en de confrontatie met haar lichaam in het Haagse Leyenburg ziekenhuis.



Volgend jaar uitsluitsel

De advocaat van dader Stanley A. vindt dat de familie niet in aanmerking komt voor de schadevergoeding, omdat er in juridische zin geen sprake is van een trauma door de gebeurtenissen. A.zit al bijna twee jaar in tbs-kliniek De Kijvelanden na een celstraf van vijf jaar

De raadsvrouw van de familie Pieterse vermoedt dat het vonnis van de rechter sowieso tot volgend jaar op zich laat wachten.

