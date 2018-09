Deel dit artikel:













Bestelbusje in vlammen op in Den Hoorn Het busje moet als verloren worden beschouwd. Foto: District8

DEN HOORN - Op de Woudseweg in Den Hoorn is woensdagmiddag een busje uitgebrand. De bestuurder kon zichzelf in veiligheid brengen, maar van zijn wagen is weinig meer over.

Het vuur brak kort na 13.30 uur door nog onbekende oorzaak uit en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. De Woudseweg tussen Den Hoorn en De Lier werd daarom een tijdje in beide richtingen afgesloten.